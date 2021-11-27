В России за сутки выявили 33 946 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 536 825. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.

33 946 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3430), Санкт-Петербурге (1879) и Московской области (1876). Меньше всего — в Республике Калмыкия (26 случаев), Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (8).

За сутки скончались 1239 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умер 271 531 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 494, общий — 8 237 465.