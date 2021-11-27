Российская антиваксерша распылила дихлофос в росгвардейцев

В Законодательном Собрании Вологодской области антиваксерша распылила дихлофос в сторону сотрудников Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

По словам следователей, 25 ноября в здание Заксобрания пришла группа людей с петицией от имени людей, выступающих против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они потребовали личного приема.

На место вызвали полицию и Росгвардию, которые решили задержать людей. Одна из противниц вакцинации распылила дихлофос из баллончика, а также, как утверждает следствие, препятствовала правоохранителям и применила насилие.

Два сотрудника Росгвардии из-за этого получили ожог глаз первой степени. Следствие возбудило уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Подозреваемой, 46-летнюю жительнице Череповца, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.