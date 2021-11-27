Россиянам объяснили разницу между оливками и маслинами

Употребление оливок может быть полезно для здоровья кишечника из-за содержащихся в них пищевых волокон. Об этом АГН «Москва» рассказала диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По словам врача, оливки поддерживают здоровье кишечника и снижают риск развития онкологических заболеваний. 30 граммов оливок содержат около пяти процентов от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. Оливки менее калорийны, чем оливковое масло — 120 калорий эквивалентны 60 граммам оливок.

Специалист также предупредила, что в стандартной банке консервированных оливок содержится дневная норма соли. Оливки без косточек содержат больше соли, а с ней сохраняют больше природного вкуса. Диетолог объяснила россиянам и разницу между маслинами и оливками, отметив, что в пищевой ценности они не отличаются.

«Черные оливки (маслины) немного калорийней за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон. Однако эти различия не существенны, и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения», — пояснила Стародубова.

Ранее власти Флоренции решили привлечь горожан к уходу за оливковыми рощами на территории муниципалитета, предложив жителям фактически «усыновить» персональное дерево. Будущие «опекуны» получат право ухаживать за растением, собирать с него урожай и производить собственное оливковое масло.