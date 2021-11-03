Итальянцам предложили «усыновить» оливки

Власти Флоренции решили привлечь горожан к уходу за оливковыми рощами на территории муниципалитета. Администрация запустила программу Adopt an Olive Grove («Усынови оливковую рощу»), предложив жителям буквально «усыновить» персональное дерево. Об этом пишет портал TheMayor.EU.

Будущие «опекуны» получат право не только ухаживать за растением, но и собирать с него урожай, а также производить собственное оливковое масло. Подать заявку и выбрать дерево итальянцы смогут на сайте инициативы, а затем в течение 30 дней им придется подписать соглашение о сотрудничестве с городскими властями. После необходимо пройти инструктаж у специалистов из департамента окружающей среды — они расскажут о тонкостях ухода за оливковыми деревьями. Контракт об «усыновлении» деревьев подписывают на три года, но по истечении срока его можно продлить.

В 2018 году мексиканские женщины вышли замуж за деревья. Церемонию устроили по инициативе перуанского актера и активиста-эколога Ричарда Торреса. Наряженные в белое участницы обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух букеты цветов. С помощью символического бракосочетания экологи хотели обратить внимание общественности на незаконную вырубку лесов.