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Алишер Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Алишер Усманов переизбран президентом FIE на Выборном Конгрессе 2021 года в Лозанне
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Предприниматель и филантроп, основатель холдинга USM Алишер Усманов переизбран на четвертый срок на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) во время выборного конгресса в Лозанне, Швейцария. Усманов, в прошлом саблист, был впервые избран президентом в 2008 году. До этого он занимал посты президента Федерации фехтования России и Европейской конфедерации фехтования.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE, получив поддержку нашей международной фехтовальной семьи, — отметил Усманов. — Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин».

Он отметил, что Олимпиада в Токио-2020 стала важной вехой и большим успехом для фехтования. «Впервые было разыграно максимальное количество наград. Это событие ознаменовало собой огромную работу и приверженность нашему спорту со стороны международного фехтовального сообщества, а также всеобщее признание ключевой роли нашего спорта в олимпийском движении. Я абсолютно уверен в блестящем будущем фехтования также и потому, что сегодня у нас есть тысячи юниоров и кадетов, профессиональных тренеров и опытных чемпионов, судей, сотрудников FIE и ассоциированных федераций, волонтеров, которые любят и развивают наш вид спорта. Наши общие усилия и вовлеченность — залог успеха фехтовальщиков на спортивных соревнованиях высокого уровня в будущем», — подчеркнул он.

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, отметил, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире. «Я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит развиваться и дальше», — добавил он.

В рамках Выборного Конгресса 2021 года делегаты избрали членов Исполнительного комитета FIE, а также различных комиссий FIE до 2024 года.

Выборный Конгресс FIE должен был состояться в 2020 г., но был перенесен на 2021 г. из-за пандемии COVID-19.

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