Названа стоимость первой Рождественской елки Байдена

Рождественская елка Джо Байдена, которую он впервые установит на посту президента США, обойдется бюджету страны более чем в 100 тысяч долларов. Сумму, которую потратят на праздничное дерево, назвал таблоид TMZ со ссылкой на официальные документы.

По данным издания, Служба национальных парков США выделила компании из штата Огайо на поиск, транспортировку и посадку елки 139 тысяч долларов (более 10,5 миллиона рублей). Дерево установят недалеко от Белого дома.

Журналисты выяснили, что американские власти подписали соответствующий документ в сентябре 2021 года. Издание отметило, что в этом году в стране решили сэкономить — для сравнения, в 2019-м Рождественское дерево обошлось более чем в 160 тысяч долларов.

В декабре 2020 года в сети обсуждали, как Белый дом украсила к Рождеству жена на тот момент президента США Дональда Трампа Мелания. В сравнении с предыдущими дизайнерскими решениями первой леди тот праздничный декор в традиционном стиле назвали «прекрасным» и «поразительно нормальным».