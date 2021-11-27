Джонсон раскрыл особенности нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса омикрон способен передаваться между полностью вакцинированными людьми, пишет «Би-би-си».

Джонсон раскрыл особенности нового штамма COVID-19: по его словам, вирус распространяется «очень быстро». Кроме того, он допустил передачу омикрона между привитыми обоими компонентами препарата.

Британский премьер также сообщил, что страна вводит обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих страну. Туристам придется находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата анализа. Власти страны также ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Джонсон призвал граждан Великобритании вакцинироваться от коронавируса.

«Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против омикрона, но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты», — подчеркнул политик.

Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил, что в стране зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон. По его словам, им заболели пациенты в Челмсфорде и в Ноттингеме. В этих городах собираются провести целенаправленное тестирование на наличие коронавируса.