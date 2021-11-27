Эндокринолог назвала внешние признаки начавшегося диабета

Симптомы начавшегося диабета можно определить по внешним изменениям в ладонях. Об этом сообщила эндокринолог Елена Сюрашкина, передает «Пятый канал».

По словам медика, при опасном уровне сахара в крови, кожа рук становится толще, а сгибательная функция кистей нарушается. Синдром жесткой руки может проявляться у 30 процентов людей, страдающих диабетом, уточнила врач.

Еще один признаком является онемение рук. Диабетики часто не могут полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными. Возникает синдром с мизинца, переходя на большой палец. Сначала ощущается онемение или покалывание, затем наступает скованность.

Если при сложенных вместе ладонях пальцы не соприкасаются друг с другом, это может указывать об ухудшении кровоснабжения, которое привело к изменению проводимости нервных импульсов.

Ранее ученые Университета Коннектикута разработали препарат для лечения диабета. Они протестировали комбинации экспериментальных препаратов: дазатиниба и кверцетина. Уже было показано, что дазатиниб и кверцетин увеличивают продолжительность жизни и улучшают здоровье у старых мышей. Оказалось, что очищение от сенесцентных клеток один раз в месяц эффективно как для замедления развития диабета, так и для облегчения проявившихся диабетических симптомов у мышей с ожирением.