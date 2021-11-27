Нутрициолог раскрыла пользу лука

Врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала о полезных свойствах лука. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, этот овощ обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Кроме того, лук является источником витамина С, а также стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость.

«Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии. Кроме того, лук лучшает качество спермы», — добавила нутрициолог.

Специалист предупредила, что лук следует употреблять с осторожностью при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные свойства чеснока. По его словам, чеснок обладает двойным эффектом: он стимулирует пищеварение, а также обладает антибактериальным действием и, как следствие, уменьшает газообразование. «Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество», — объяснил специалист.