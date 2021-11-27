Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов

Инспектор по качеству Павлова: мандарины должны быть чистыми, упругими и без повреждений

Специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова​​​ в интервью РИА Новости дала рекомендации по выбору и хранению мандаринов. По ее словам, плоды должны быть чистыми, упругими, без повреждений и пятен на кожуре.

По словам эксперта, такие отметины могут быть признаком заболевания фрукта, которое приведет к быстрому загниванию. В частности, Павлова советовала не брать зеленые, загнившие, заплесневевшие, подмороженные и мандарины с повреждениями, затрагивающими мякоть.

«В продаже нередко встречаются плоды с вырванной плодоножкой — веточкой. В таком случае стоит отказаться от покупки. В место прикрепления плодоножки с плодом могут попасть различные микроорганизмы — особенно это касается плодов с тонкой кожицей», — добавила специалист.

Кроме того, Павлова дала советы по хранению мандаринов. По ее словам, кожура цитрусовых восприимчива к посторонним ароматам, поэтому не стоит хранить их рядом с продуктами с сильным ароматом. «Важно внимательно следить за тем, что лежит рядом с ними в холодильнике, потому что кожура мандаринов восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат», — пояснила она.

Эксперт советовала хранить мандарины при температуре от трех до восьми градусов тепла в течение 4-6 недель. Как пояснила инспектор, при более низких температурах существует риск застуживания плодов, что ухудшает внешний вид и лежкость плодов — появляются многочисленные мелкие вдавленные коричневые пятна.

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