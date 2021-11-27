На шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где ранее произошел взрыв газа, возобновили поисковые работы. О начале операции рассказали врио главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

По данным властей, в шахте нет пожара, что облегчит ведение поисковой операции. «Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Первое отделение пошло на шахту, но мы не знаем, что там. Сейчас наша задача — не потерять больше ни одного человека, мы больше не имеем на это права», — заявил Цивилев.

В МЧС отметили, что не оставили идею охладить шахту за счет бурения отверстия к месту взрыва. Подобная мера должна ускорить процесс поиска горняков. Губернатор подчеркнул, что на данный момент в шахте заметили снижение концентрации метана.

О происшествии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, в результате ЧП погиб 51 человек, пострадали 63. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин посчитал причиной гибели людей взрыв метана из-за возникшей искры.