Названы неожиданные методы понизить артериальное давление без лекарств

Телеведущий и врач Майкл Мосли в интервью британской газете Daily Mail назвал неожиданные методы понизить артериальное давление, не прибегая к приему лекарств.

По словам врача, в долгосрочной перспективе помочь может похудение, сокращение потребления соли и физическая активность. Такой способ врач считает простым, но при этом самым действенным.

Более быстрого результата, обещает Мосли, можно добиться пением. Оно успешно снижает уровень гормона стресса — кортизола, который влияет на давление и уровень сахара в крови. При этом, такой способ срабатывает практически мгновенно. Доктор привел в пример случай из практики, когда у одной из его пациенток во время операции резко подскочило давление — настолько, что врачи опасались неблагоприятного исхода. Тогда, по словам Мосли, женщина начала тихо петь, и через 20 минут ее давление вернулось к оптимальному показателю.

Кроме того, специалист рекомендовал ежедневно принимать горячую ванну. Пар расширяет кровеносные сосуды и облегчает работу сердца. Это подтвердили результаты исследования японских ученых, участие в котором приняли 30 тысяч человек в возрасте старше 20 лет. По сравнению с теми, кто принимал горячую ванну менее двух раз в неделю, у испытуемых на 28 процентов снизился риск сердечных заболеваний и на 26 процентов — риск инсульта.

Также, по словам Мосли, можно съесть небольшой кусочек темного шоколада с содержанием какао не менее 75 процентов. Такой метод может сработать благодаря содержанию в шоколаде натуральных антиоксидантов флаванолов, способных расширять артерии.

Кроме того, полезно заниматься дыхательной гимнастикой. Она активирует парасимпатическую нервную систему, снижает частоту сердечных сокращений и расширяет сосуды.

Ранее диетолог также назвала неожиданный продукт для снижения давления. По мнению Ольги Чунтоновой, семена чиа снижают уровень холестерина в крови и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.