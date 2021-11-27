Российский посол объяснил стремление США оправдать провалы Зеленского

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, как США стремятся оправдать провалы лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Истерия, которая здесь сегодня налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», — отметил посол РФ.

Ранее Антонов обвинил Вашингтон в усугублении ситуации на Украине и подчеркнул, что действия американской стороны неприемлемы для Москвы. Он также добавил, что противодействие России в американском политическом курсе настораживает и заставляет подозревать США в отступлении от договоренностей.