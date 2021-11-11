Посол России в Вашингтоне обвинил США в усугублении ситуации на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в усугублении ситуации на Украине и подчеркнул, что действия американской стороны неприемлемы для Москвы. Об этом говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

Таким образом Антонов прокомментировал подписанную 10 ноября Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Он подчеркнул, что документ полон «вредных лозунгов, а планы поставлять больше оружия Киеву обозначают упущенную возможность прекратить войну в Донбассе». Он также добавил, что противодействие России в американском политическом курсе настораживает и заставляет подозревать США в отступлении от договоренностей.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — заявил посол.

Он добавил, что встреча украинской и американской сторон прошла на фоне обострения на Черном море. По его словам, участившиеся полеты самолетов сил НАТО над его акваторией и другие маневры западных войск — лишь «пустая трата времени и сил» в попытке проверить российские вооруженные силы на прочность.