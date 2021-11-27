Путин предложил распространить «Пушкинскую карту» на российское кино

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину распространить программу «Пушкинская карта» для походов в кино на художественные и документальные фильмы отечественного производства. Об этом глава государства сообщил на совещании с правительством, передает РИА Новости.

По словам президента, это станет одной из форм поддержки российского кинематографа. «Вы знаете, что Союз кинематографистов в министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — пояснил Путин.

«Пушкинские карты» в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента России.

С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех регионах. До конца 2021 года на каждой «Пушкинской карте» есть по три тысячи рублей, которые необходимо потратить до 31 декабря, после этой даты сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по пять тысяч рублей. Участниками программы могут стать около 13 миллионов человек.