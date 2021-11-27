Назван способ снизить риск тяжелого течения COVID-19 при омикрон-штамме

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти в ходе пресс-конференции назвал способ снизить риск тяжелого течения COVID-19 и смерти при заражении омикрон-штаммом. Его слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, вакцинация существующими препаратами от коронавируса может оказаться достаточно для значительного снижения вероятности тяжелого течения заболевания или смерти. «Существует реальная возможность того, что этот вариант будет уходить от действия вакцин», — сказал Уитти, добавив, что вирусу легче получить возможность вызывать инфекцию, уходя от антител, чем возможность вызывать тяжелое течение болезни или смерть.

Также он отметил, что существует вероятность, что, если штамм имеет определенную или хорошо развитую способность уходить от иммунного ответа, инфицируя человека и делая его заразным, то вакцин, в особенности после бустерной дозы, или усиленного вакциной естественно приобретенного иммунитета может оказаться достаточно.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.