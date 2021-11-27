В РАН раскритиковали новые правила русского языка

Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новые правила русского языка — в проекте нашли «механистические сокращения и необдуманные нововведения». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Члены комиссии считают, что в документе «полностью отсутствует научный аппарат». Они выложили в социальных сетях открытое письмо к Минпросвещения, в котором призвали отозвать проект. В обращении говорится, что новая инициатива опиралась на справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», однако при разработке документа его принципы были существенно искажены. При этом сам справочник был выпущен Институтом русского языка РАН имени Виноградова в 2006 году — его считают наиболее известным и авторитетным.

22 из 34 членов комиссии поставили свои подписи под письмом. В Минпросвещения пообещали рассмотреть замечания экспертов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их планируют обновить впервые с 1956 года. В ведомстве объяснили, что за прошедшие десятилетия в языке появились слова, речевые обороты, конструкции и нормы правописания, которые до сих пор не регламентированы.