Россиянам раскрыли способ получить бесплатную путевку в санаторий после COVID-19

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская раскрыла россиянам способ получить бесплатную путевку в санаторий после перенесенного COVID-19. Она рассказала агентству «Прайм», при каких условиях можно отправиться в санаторий.

Специалист напомнила, что для бесплатного восстановления в санатории переболевшим коронавирусом следует обратиться к лечащему врачу. Врач выдаст направление на получение санаторно-курортного лечения или направит на врачебную комиссию.

«В настоящее время на законодательном уровне предусмотрена возможность не только получить бесплатное санаторно-курортное лечение, но и оформить дополнительный оплачиваемый отпуск для некоторых категорий граждан для этих целей», — пояснила Краснянская.

Согласно данным Минздрава, в реабилитации нуждаются пациенты с COVID-19, перенесшие длительную ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в течение двух-пяти недель, а также в ряде случаев пациенты, которым проводилась ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). На бесплатную путевку в санаторий могут рассчитывать и другие пациенты исходя из клинических показаний, в том числе «результатов инструментальных и лабораторных исследований».

Ранее в ноябре власти Крыма разъяснили порядок въезда на полуостров и заселения в отели для туристов с 8 ноября. При въезде в Крым предъявлять справку о вакцинации не нужно, однако размещение в отелях возможно при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации от коронавируса. Также на выбор можно предъявить справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, и ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.