Отправленный в отставку за банкет в день траура бывший мэр объяснился

Отправленный в отставку мэр Прокопьевска Старченко: никакого банкета в день траура не было

Отправленный в отставку за банкет в день взрыва на шахте «Листвяжная» бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко объяснился после инцидента. Его слова передает РЕН ТВ.

По словам экс-мэра, никакого торжества в честь его вступления в должность не было. Он также заявил, что банкет снимал на видео «абсолютно неизвестный ему человек».

«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!», — объяснил Старченко.

Экс-глава Прокопьевска подчеркнул, что намерен обратиться в правоохранительные органы для объективного рассмотрения произошедшего. Он также заявил, что рассчитывает на личную встречу с губернатором региона Сергеем Цивилевым.

Вечером 26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Он отметил, что у присутствующих на вечеринке «по-видимому, нет сердца», а позволившего себе банкет главу города отправили в отставку.

Ранее в регионе был объявлен траур с 26 по 28 ноября по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября, в результате аварии погибли 52 человека.