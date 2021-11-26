Главу города в Кузбассе отправили в отставку за вечеринку во время траура

Губернатор Кузбасса сообщил об отставке главы Прокопьевска за вечеринку во время траура

Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной"», — написал глава области.

Он отметил, что у присутствующих на вечеринке «по-видимому, нет сердца», а позволившего себе банкет главу города отправили в отставку. Бывший глава Прокопьевска вступил в свою должность 25 ноября. Таким образом он пробыл на посту один день.

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.