В Кузбассе начался трехдневный траур в связи с аварией на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области начался трехдневный траур в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области начался трехдневный траур по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте «Листвяжная». За минувшую ночь число пострадавших увеличилось до 63, передает телеканал НТВ в Telegram.

Ранее трехдневный траур в регионе с 26 по 28 ноября объявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В четверг, 25 ноября, он встретился с родственниками горняков, которые в настоящее время находятся в шахте.

В свою очередь, министр здравоохранения региона Виталий Херасков заявил, что в настоящее время в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной смерти людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. По данным источника ТАСС, трагедия произошла из-за взрыва угольной пыли, дым от которого распространился по всей шахте по вентиляции.