Губернатор Кемеровской области объявил траур в связи с пожаром на шахте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в связи с пожаром на шахте «Листвяжная», где погибли горняки, с 26 по 28 ноября. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Вечером в четверг, 25 ноября, глава региона встретился с родственниками горняков, которые в настоящее время находятся в шахте.

Ранее сотрудник шахты заявил, что ЧП произошло не из-за возгорания угольной пыли, а из-за взрыва метано-воздушной смеси. Он отметил, что работники нередко сообщали о превышении допустимой нормы метана, однако руководство не обращало на это внимание.

Пожар на шахте произошел в четверг, 25 ноября. Уточняется, что под землей находились 285 рабочих, из них пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. Также стало известно, что 11 человек скончались.