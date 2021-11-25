Сотрудник шахты «Листвяжная» описал первые минуты после взрыва

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла не из-за возгорания угольной пыли, а из-за взрыва метано-воздушной смеси. Работники часто сообщали о превышении допустимой нормы метана. Первые минуты после ЧП описал сотрудник кузбасского предприятия Олег, пишет «Газета.Ru»

«Я приехал в первую смену, остановился в конвейерном здании, посидел маленько и подумал — пойду на улицу. Начал надевать свой рюкзак, самоспасатель — в это время произошел хлопок. Не возгорание, как заявляют», — поделился он.

По словам шахтера, несколько минут задержки смогли спасти его жизнь. После взрыва он помогал вытаскивать коллег из шахты. «Повсюду крики — это очень страшно. Они тоже все черные, только одни глаза видны, даже опознать, кто есть кто, нельзя было. Там работают обычные мужики, которые идут на риск ради своих семей, чтобы их прокормить», — рассказал Олег.

Он добавил, что руководство часто игнорировало жалобы сотрудников и не следило за безопасностью.

ЧП произошло в четверг, 25 ноября. Под землей находились 285 рабочих, из них пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. Сообщалось, что 11 человек скончались.

