Предугадавшая появление омикрон-штамма врач назвала его симптомы

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», вызывает необычные, однако относительно легкие симптомы у инфицированных молодых людей. Такие симптомы нового варианта COVID-19 назвала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, предугадавшая его появление, пишет ТАСС.

По словам медика, в последнее время среди ее пациентов с коронавирусом часто появлялись молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Однако ни один из них не отмечал потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния.

Кроме того, один из ее пациентов, шестилетний ребенок, отмечал сильно учащенный пульс и повышенную температуру. «Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», — отметила глава организации.

Также специалист обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 были положительными, все жаловались, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. Затем Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма. «Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело», — заключила она.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.