В Турции умер впавший в кому российский турист

Российский турист из Башкирии умер в Турции, об этом журналистам NewsBash рассказала его дочь Анастасия. Как уточняет издание, житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев ушел из жизни 25 ноября после того, как попал в больницу с двусторонней вирусной пневмонией.

Собеседница издания рассказала, что в местном конгресс-бюро пообещали помочь с транспортировкой тела умершего.

Ранее сообщалось, что россиянин впал в кому на два месяца, заболев коронавирусом на отдыхе в Турции. Супруга 44-летнего Япрынцева рассказала, что сильный кашель у мужа начался еще в начале путешествия, из-за чего семья решила вернуться домой. Однако по дороге в аэропорт мужчина едва не упал в обморок — приехавшая бригада скорой помощи сразу отвезла его в красную зону. В больнице выяснилось, что у россиянина тяжелое поражение легких.

Родным Япрынцева пришлось уехать из Турции. Позже им сообщили, что медицинская страховка на лечение закончилась — в связи с этим, за один день в реанимации нужно было платить по 650 долларов (примерно 47,5 тысячи рублей).