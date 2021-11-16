Отпуск в Турции обернулся для россиянина комой из-за коронавируса

Россиянин впал в кому на два месяца, заболев коронавирусом на отдыхе в Турции

Российский турист из Башкирии отправился в Турцию. Там у него обнаружили коронавирус и серьезное поражение легких, из-за чего мужчина впал в кому на два месяца. Об этом сообщает Life.

Как рассказала супруга 44-летнего Дмитрия Япрынцева, сейчас он находится в реанимации в турецкой больнице. По ее словам, сильный кашель у мужа начался еще в начале путешествия, из-за чего семья решила вернуться домой. Однако по дороге в аэропорт мужчина едва не упал в обморок — приехавшая бригада скорой помощи сразу отвезла его в красную зону. В больнице выяснилось, что у россиянина тяжелое поражение легких.

Близким Япрынцева пришлось уехать из Турции. Позже им сообщили, что медицинская страховка на лечение закончилась — теперь за один день в реанимации нужно платить по 650 долларов (примерно 47,5 тысячи рублей). При этом в стоимость не входят лекарства и лечение, только размещение в больнице.

Кроме того, туристу необходимо провести трахеотомию (операция, при которой в горло вставляют трубку, чтобы не допустить асфиксии — прим. «Ленты.ру») за 1,6 тысячи долларов (около 117 тысяч рублей). Также для транспортировки мужчины на родину потребуется самолет со специальным оборудованием и реаниматологами.

Отмечается, что сейчас родные Япрынцева не располагают такими средствами. В связи с этим они направили соответствующее обращение главе Башкирии Радию Хабирову.

Ранее в октябре британская туристка отправилась в Хорватию и по неосторожности упала с балкона в отеле. После инцидента у путешественницы обнаружили несколько переломов, в том числе ребер, ключицы, запястья и черепа, а также кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось перевести ее в состояние искусственной комы.

