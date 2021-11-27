В США рассказали о планах действий по сдерживанию России

WSJ: США могут ограничить военные учения в Европе из-за конфликта Украины и России

В Вашингтоне обсуждают варианты решений на случай, если Россия предпримет военные действия в отношении Украины. Американское издание The Wall Street Journal рассказало о планах администрации президента США Джо Байдена по сдерживанию российской стороны.

По информации газеты, Белый дом проработал два сценария на случай обострения отношений Москвы и Киева. Согласно первому варианту, США помогут украинской стороне укрепить обороноспособность через наращивание поставок военного оборудования, в частности противовоздушных систем. Данный сценарий также предусматривает санкции в отношении России.

Второй план предусматривает ограничение военных учений в Европе для «снижения риска конфронтации с Москвой». При таком сценарии американская администрация намерена приостановить военную помощь Украине.

Ранее в США назвали проблему для «вторжения России» на Украину. По словам эксперта американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд Павла Фельгенгауэра, в случае наступления Москве нужно будет по флангам обойти украинскую группировку в Донбассе, после чего закрепиться на занятых позициях, что невозможно, так как тяжелой военной технике придется двигаться по чернозему. «Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят», — отметил он.