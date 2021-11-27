Россиянам предложили давать дополнительные выходные для ревакцинации

Депутат Государственной Думы Федот Тумусов предложил работающим россиянам предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от коронавирусной инфекции. Идею он озвучил в беседе с радио Sputnik.

По словам депутата, российским работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от COVID-19 — по одному дню на получение каждого компонента вакцины, — однако этого недостаточно.

«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», — сказал он.

Тумусов добавил, что предоставление сотрудникам выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно и самим работодателям. «Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия», — подчеркнул он.

По словам депутата, снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить опасность госпитализации человека из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только с помощью вакцинации и последующих ревакцинаций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому россиянам, которые сделали прививку от COVID-19, должны давать два оплачиваемых выходных. Глава государства также поручил кратно увеличить охват тестов на COVID-19 и в кратчайшие сроки предусмотреть изоляцию заболевших.

