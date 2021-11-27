Украинский военный погиб в Донбассе

Штаб ООС Украины сообщил о гибели военного в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил о гибели военного в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сообщении говорится, что за 26 ноября противник с начала суток дважды нарушил перемирие, единожды использовав запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

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При этом отмечается, что украинские войска открывали огонь в ответ, не нарушая предписаний Минских договоренностей, и заставили противника прекратить обстрел.

В свою очередь в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утверждают, что украинские силовики обстреляли поселок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин, передает РИА Новости.

В конце октября в Донбассе обострилась обстановка. Украина впервые задействовала в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждает, что украинские войска дважды пытались взорвать нефтебазу и заняли село Старомарьевка. Киев отрицает это.