В ВОЗ высказались о происхождении омикрон-штамма коронавируса

Эксперт ВОЗ: омикрон-штамм мог зародиться в организме пациента с ослабленным иммунитетом

Согласно одной из имеющихся у ученых гипотез, омикрон-штамм коронавируса мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, не сумевшего полностью вылечиться. Такую версию происхождения нового опасного штамма коронавирусной инфекции в беседе с Financial Times озвучила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Представитель организации объяснила, что вирус размножаться и мутировать в организме такого пациента в течение длительного времени.