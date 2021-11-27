Россиянам предсказали этой зимой частые оттепели и суровые морозы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской части России о «неоднородной зиме». По его словам, будет много оттепелей и заморозков до 20 градусов ниже нуля. Его цитирует ТАСС.

Синоптик отметил, что такая погода ожидается практически во всех регионах, в значительной степени на европейской части страны.

«Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком», — подчеркнул Вильфанд. Он пояснил, что только в Москве за грядущий сезон прогнозируется порядка 10-11 оттепелей.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в конце ноября. По словам метеоролога, в центре Европейской России температура будет выше нормы на несколько градусов. При этом, на севере региона ожидается аномальный холод и «серьезные морозы».