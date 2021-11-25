Ряду российских регионов предсказали погодные аномалии

Синоптик Вильфанд: аномальное тепло придет на юг и центр Европейской России в конце ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центральной части Европейской России в конце ноября ожидает температура на пять градусов выше нормы, сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, тепло придет в центр Европейской России 25 ноября: температура в этот день будет на три градуса выше нормы, а к выходным — на пять градусов. В воскресенье Вильфанд предсказал до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. «По расчетам температура составит даже до плюс пяти градусов», — заключил он.

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Вильфанд также спрогнозировал погодные аномалии и ряду других российских регионов. В частности, на севере Европейской России ожидается аномальный холод и «серьезные морозы»: 25 ноября ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели — до -20…-23 градусов. При этом на юге Европейской России температура превысит норму на шесть-восемь градусов. Например, 25 ноября в Сочи ожидается 11-13 градусов, а к понедельнику, 29 ноября, — 17-20 градусов.

«Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о наступлении морозов в Центральной России в начале недели. Так, ночью температура опустится до минус 10 градусов.