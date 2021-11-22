Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях

Вильфанд: в части Сибири потеплеет на 20 градусов, на Урале и в Поволжье резко похолодает

В России на этой неделе часть регионов Сибири ждет потепление на 20 градусов, а Урал и Приволжье — резкое похолодание. О погодных аномалиях предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия — 10 градусов, до минус 34 градусов в абсолютном значении», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что в Иркутской области прогнозируются морозы до минус 30 градусов, на Чукотке ожидается температура на десять градусов ниже нормы — минус 35-37 градусов.

По словам синоптика, жителям Красноярского края стоит ожидать резкого изменения погоды. Во вторник, 23 ноября, в центральных и западных районах региона температура воздуха окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду, 24 ноября, — на 13-14 градусов выше климатической нормы. Такие показатели столбиков термометра на 20 градусов превышают норму, подчеркнул Вильфанд.

Специалист спрогнозировал умеренную и теплую погоду в остальных российских регионах.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о наступлении морозов в Центральной России в начале недели. Он сообщил, что в ночь на понедельник, 22 ноября, ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица.