Названы самые раздражающие россиян иностранные слова

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» назвал самые раздражающие россиян иностранные слова в профессиональном общении. Данные исследования приводит RT.

Выяснилось, что лишь половина из 1800 опрошенных употребляют англицизмы в профессиональном общении. При этом каждый десятый россиянин в возрасте 45-55 лет не понимает смысла заимствований.

14 процентов опрошенных в возрасте 35-44 лет заявили, что раздражаются, когда слышат иностранные слова в речи коллег. Позитивно относятся к англицизмам россияне от 25 до 34 лет, 67 процентов респондентов среди этой возрастной группы используют иностранные слова на работе и не против, когда их используют другие.

Самыми раздражающими для респондентов, по данным исследования, стали слова синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то) и брейнштормить (проводить мозговой штурм). Также россиян раздражает использование слов фиксить (проверить и исправить ошибки), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной).

Ранее российский федеральный телеканал «Матч ТВ» составил список запрещенных к употреблению в эфире слов. В него попали такие слова, как «лайкать», «коуч», «окей». «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «лузер», «ноунейм», «перформанс», «плей-аут», «скиллы», «сим-билдинг», «тренинг», «чемпионшип» и другие.

