Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

Дизайнер Вирджил Абло, который являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщается в его Instagram.

«Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне», — говорится в сообщении. Отмечается, что дизайнер более двух лет боролся с редкой агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой, диагноз ему поставили в 2019 году. Несмотря на это, он продолжал занимать руководящие посты в компаниях в сфере моды, искусства и культуры.

Информация о смерти Абло появилась и в Instagram бренда Louis Vuitton. Генеральный директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно заявил, что все шокированы новостью о смерти Абло, а также выразил соболезнования родным и близким дизайнера.

В сентябре 2019 года Вирджил Абло заявил, что решил отдохнуть. Тогда дизайнер заверил, что у него «все в порядке». «Но врач сказал, что тот темп жизни, которого я придерживаюсь, — со всеми этими проектами — вреден для моего здоровья», — рассказал он.