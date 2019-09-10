Скандальный дизайнер устал

Афроамериканский дизайнер и руководитель направления мужской одежды в Louis Vuitton Вирджил Абло решил отдохнуть. Об этом в понедельник, 9 сентября, изданию Business of Fashion сообщили источники из креативной команды модельера.

По их словам, Абло уходит в отпуск на несколько месяцев из-за проблем со здоровьем и не появится на показе своего бренда Off-White во время недели моды в Париже. Однако отмечается, что он заранее полностью продумал сюжет шоу. По задумке Абло, зрители должны будут стать непосредственными участниками действия.

«Я просто устал и поэтому отправился к доктору. В целом, все в порядке, но врач сказал, что тот темп жизни, которого я придерживаюсь, — со всеми этими проектами — вреден для моего здоровья», — рассказал сам Абло.

Помощники модельера также сообщили, что после отдыха он продолжит работу в Louis Vuitton, Off-White и коллаборациях с брендами по всему миру.

Вирджил Абло — дизайнер из Рокфорда (штат Иллинойс) и основатель собственного модного бренда Off-White. Марка появилась в 2012 году, а с 2015-го ее коллекции начали демонстрироваться на неделе моды в Париже. В марте 2018 года Абло занял пост руководителя направления мужской одежды в Louis Vuitton. Показы модельера пользуются огромной популярностью. В марте 2018 года во время шоу Off-White блогеры устроили беспорядки, желая пробраться в здание без приглашений. В результате они перегородили улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу.

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