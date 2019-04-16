Дизайнер-бунтарь похвалился желанием пожертвовать деньги Нотр-Даму

Руководитель направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton Вирджил Абло похвастался намерением пожертвовать средства на восстановление собора Парижской Богоматери. Это стало известно из его Instagram-stories.

Во вторник, 16 апреля, дизайнер опубликовал скриншот своего браузера. На снимке видно, как Абло забивает в поисковик запрос о способе перевода денег на реконструкцию Нотр-Дама.

Скриншот: @virgilabloh

Ранее о намерении внести пожертвования на реставрацию собора Парижской Богоматери сообщили миллиардер Франсуа-Анри Пино и семья Арно, владеющая группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Кроме того, французская частная организация Foundation du Patrimoine («Фонд наследия») объявила, что начнет международный сбор денег на реконструкцию памятника архитектуры.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велась реставрация. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. К утру огонь удалось потушить. По разным данным, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

Вирджил Абло — афроамериканский дизайнер, уроженец Рокфорда (штат Иллинойс). Абло основал собственный модный бренд Off-White в 2012 году, а с 2015-го марка представляет коллекции на Неделе моды в Париже. В марте 2018 года модельера назначили руководителем направления мужской одежды в Louis Vuitton. Показы Абло вызывают ажиотаж: так, во время шоу Off-White блогеры устроили беспорядки, толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу.

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