В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове

В школах Чечни на уроках истории России начали изучать книгу об Ахмате Кадырове

В школах Чеченской Республики начали изучать книгу о первом президенте региона Ахмате-Хаджи Кадырове, сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram.

Сообщается, что учебное пособие, названное «Путь, озаренный светом», вышло год назад, а изучать в школах ее начали с сентября 2021 года. Как рассказывает телеканал, в книге рассказывается о жизни и деятельности Кадырова на посту главы администрации республики, его работа, политические взгляды и достижения.

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — подчеркивает ЧГТРК. Книга включена в основную программу по изучению истории России в 9-м и 11-м классах.

Отмечается, что инициатором создания книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.