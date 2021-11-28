Назван способ купить квартиру со скидкой

Усредненный размер дисконта на вторичном рынке жилья Москвы находится на уровне пяти процентов, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Чаще всего со скидкой продают жилье бизнес-класса и элитное, отмечают риелторы. Они назвали основные поводы для торга с продавцом.

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По наблюдениям специалистов, на снижение стоимости вторичной квартиры могут повлиять несколько факторов. Во-первых, это плохой вид из окна — на козырек дома, шоссе, мусорные баки, глухую стену соседнего здания. Во-вторых, неудачное расположение жилплощади — на первом или последнем этаже. Объекты на втором этаже также не пользуются большим спросом.

Третий способ получить скидку — выискивание юридических пороков в истории жилплощади и ее собственника, указали эксперты. Речь идет о подозрительных случаях перехода прав собственности (дарение или наследование), судебных исках по квартире, наличии исполнительного производства в отношении владельца.

По статистике «НДВ», самый значительный дисконт при покупке вторичной квартиры в Москве за последний год составил 15 процентов. «Предоставление скидки было связано не с какими-то изъянами квартиры, а с тем, что ее владельцы очень сильно спешили продать жилплощадь», — уточнили риелторы.

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