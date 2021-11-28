Цена биткоина рухнула из-за нового штамма COVID-19

Стоимость биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Биткоин резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума и официально вступив на территорию «медвежьего рынка». Как отмечает Coin Metrics, биткоин потерял 8 процента за 24 часа. Цена криптовалюты упала на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого ранее в этом месяце.

Как отмечает телеканал, в пятницу, 26 ноября, когда ВОЗ зарегистрировала новый штамм COVID-19, мировые фондовые рынки сильно падали. Так, европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год, а фьючерсы на многие американские акции также резко снизились.

Кроме того, российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов 26 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3810,98 пункта (минус 3,47 процента), индекс РТС — до 1589,38 пункта (минус 4,58 процента).