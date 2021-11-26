Российский фондовый рынок рухнул

Индекс Мосбиржи упал на 3,47 процента на новостях о новом штамме коронавируса

Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов в пятницу, 26 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3810,98 пункта (минус 3,47 процента), индекс РТС — до 1589,38 пункта (минус 4,58 процента).

Мировой фондовый рынок также столкнулся с оттоком активов из-за сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, имеет мутации, способные повысить его устойчивость к существующим вакцинам. Основные биржевые индексы фондового рынка США — Nasdaq Composite, Dow Jones и S&P 500 — потеряли от 1,16 до 2,38 процента на открытии торгов.

В Азии японский индекс Nikkei 225 потерял 2,53 процента, китайский SSE Composite — 0,56 процента, южнокорейский KOSPI — 1,47 процента. Главный европейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 упал на 3,66 процента.

На момент написания заметки цены на нефть марки Brent рухнула более чем на девять процентов, до 74,78 доллара за баррель, впервые за два месяца опустившись ниже 76 долларов. Нефть марки WTI потеряла более 10 процентов и упала до 70,44 доллара. Газовые фьючерсы торговались по 1075 долларов за тысячу кубометров.

Среди 15 «голубых фишек» Мосбиржи только «Полиметалл» закончил торги в плюсе — бумаги компании подорожали на 1,71 процента, до 1380 рублей за штуку. Сильнее остальных упали акции TCS Group (минус 6,22 процента, до 6810,6 рубля за штуку), «Татнефти» (минус 5,31 процента, до 463,6 рубля) и «Роснефти» (минус 5,03 процента, до 561,15 рубля).

Российский рубль ослаб на фоне падающей нефти. Курс доллара составил 75,56 рубля (плюс 0,87 рубля), курс евро — 85,52 рубля (плюс 1,78 рубля). Биткоин торговался по 54 410,4 доллара за монету (минус 7,36 процента).