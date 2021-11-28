Назван способ определить настоящий шоколад

Технолог Логинова: настоящий шоколад содержит не менее 18% масла какао и тает во рту

Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала россиянам, как определить качественный шоколад. По ее словам, хорошее лакомство всегда тает во рту, передает агентство «Прайм».

В первую очередь технолог посоветовала обращать внимание на состав продукта. Она объяснила, что шоколад создается на основе какао-продуктов и сахара, поэтому хорошее лакомство содержит не менее 35 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18 процентов масла какао и по крайней мере 14 процентов сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.

Специалист назвала и другой способ определить настоящий шоколад: по ее словам, изделие нужно растопить и оценить, как масса охлаждаетсяпри комнатной температуре. Качественный продукт тает во рту, поскольку он меняет свое состояние при температуре 35-37 градусов, свойственной человеку.

«Настоящий шоколад при застывании без предварительного темперирования не застынет в такую же твердую однородную массу, а останется мягким. Спустя какое-то время он все-таки начнет застывать, но на поверхности, а затем и по всей структуре, появятся вкрапления-кристаллы», — объяснила Логинова.

Если же растопить на водяной бане шоколад, приготовленный на основе заменителей масла какао, то он застынет с однородной структурой. В этом случае кристаллизации и поседения не произойдет, поскольку заменители масла какао не обладают полиморфизмом.

Ранее диетолог Марина Аплетаева назвала безвредную для здоровья и фигуры норму шоколада в день. Она составляет не более 15 граммов, уверяет специалист.