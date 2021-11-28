Россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз

Почти половина неквалифицированных российских инвесторов назвали криптовалюту защитным активом. Интерес к ней превышает спрос на традиционную валюту, акции и недвижимость. При этом в Центробанке считают криптовалюту опасностью, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Investing.com.

Вложения в криптовалюты, недвижимость, произведения искусства и антиквариат превысили половину портфеля неквалифицированных инвесторов в России. Они заинтересовались альтернативными активами: так, за последний год вложения в криптовалюту увеличились в шесть раз, до 300–500 миллиардов долларов. 46 процентов россиян допустили, что этот актив в будущем станет защитным.

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При этом 37 процентов инвестирующих в альтернативные активы назвали эффективным вложением покупку недвижимости, а 47 процентов — золото, преимущественно в период кризиса. При этом почти треть россиян (27 процентов) никогда не вкладывали средства в драгоценный металл, предпочитая акции и облигации.

В Центробанке напомнили, что мошенники активно используют криптовалюту для отмывания прибыли и финансирования терроризма из-за ее анонимного характера. Кроме того, она способна нанести ущерб инвестору за счет своей волатильности.

Ранее компания Brand Analytics назвала любимые криптовалюты россиян. В тройку лидеров вошли Bitcoin, Tether и Litecoin.