Названы любимые криптовалюты россиян

Самой популярной криптовалютой у российских пользователей интернета оказался Bitcoin, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании Brand Analytics. В топ-3 также попали Tether и Litecoin.

Чтобы выяснить, какие цифровые активы стали любимыми у россиян, специалисты проанализировали более 2,4 миллиарда публикаций, размещенных в отечественных соцсетях в октябре. «Самой популярной криптовалютой в октябре стал биткоин — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 миллиона сообщений. У "битка" год прошел в ралли — еще летом стоимость одного "битка" равнялась 30 тысячам долларов, а в октябре цена обновила исторический максимум в 69 тысяч долларов», — заявили эксперты Brand Analytics.

Материалы по теме Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось? Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Стейблкоин Tether, привязанный к доллару в соотношении 1:1, упомянули в публикациях 855 тысяч раз. Litecoin появился в сообщениях россиян 424 тысячи раз. В числе самых популярных криптовалют в России также назвали вторую по капитализации монету Ethereum, Ripple, Dogecoin, Solana, Monero, BowsCoin и Travala. На каждый из этих активов пришлось более 100 тысяч упоминаний.

«Пик интереса к теме у россиян еще не пройден. В мире существуют тысячи различных криптовалют, тогда как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из них. Однако у России большой потенциал — недавно РФ вошла в топ-3 стран по майнингу биткоинов, благодаря чему проникновение криптовалют будет усиливаться, а интерес к теме продолжит расти», — прокомментировали результаты исследования авторы.

В ноябре ЦБ оценил годовой объем сделок россиян с криптовалютами в 5 миллиардов долларов (350 миллиардов рублей). Сумма уже сопоставима с вложениями россиян в акции зарубежных компаний (474 миллиарда рублей за 2020 год). Жителей страны в ЦБ также назвали одними из наиболее активных участников крипторынка.

