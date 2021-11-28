Парикмахер назвала три разрушающих волосы продукта

Парикмахер из США назвала три разрушающих волосы продукта и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом stephagram объяснила, что не стоит использовать популярный фен бренда Dyson для сушки волос. По ее словам, он стоит неоправданно дорого и при этом пересушивает пряди. Мастер заверила, что использовала инструменты в два раза дешевле, которые справлялись с работой лучше, чем Dyson.

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Помимо этого, парикмахер посоветовала отказаться от использования красок для волос из супермаркетов, так как они портят качество волос. Также она призвала не использовать уходовую косметику марки Monat Global. Блогерша отметила, что фактический состав их продуктов сильно отличается от заявленного на упаковке, что может привести к выпадению волос и другим непредвиденным реакциям организма.

Пользователи сети поблагодарили героиню материала за советы. «Я пробовала продукты Monat один раз и больше никогда не стану их использовать! Мои волосы начали выпадать как сумасшедшие и приобрели странную текстуру», «Я стала лысой из-за Monat», «Спасибо тебе большое! Я бы никогда не узнала об этом, если бы не ты», «Dyson и правда дорого стоит», «Я сожгла все волосы краской из супермаркета. Спасибо, что говоришь об этом вслух», — писали они.

Ранее в ноябре блогерша назвала главную ошибку при расчесывании волос. Одри Виктория (Audrey Victoria) объяснила, что большинство девушек неправильно держат расческу во время прочесывания прядей. Она подчеркнула, что многие располагают ее в горизонтальном положении. По ее словам, это травмирует волосы и приводит к их выпадению. Вместо этого она порекомендовала держать расческу вертикально.