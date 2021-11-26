Блогерша назвала главную ошибку при расчесывании волос

Блогерша назвала главную ошибку, которую женщины допускают во время расчесывания волос. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Одри Виктория (Audrey Victoria) объяснила, что большинство девушек неправильно держат расческу во время прочесывания прядей. Она подчеркнула, что многие располагают ее в горизонтальном положении. По ее словам, это травмирует волосы и приводит к их выпадению. Вместо этого она порекомендовала держать расческу вертикально. Таким образом пряди легче прочесываются и не ломаются.

Ролик стал вирусным и набрал 1,8 миллиона просмотров и 126,6 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Викторию за лайфхак. «Спасибо огромное! Я обязательно попробую это повторить!», «Гениально», «Почему я раньше этого не знала!», «Большое спасибо! Это очень полезно!», «Ну, наконец-то! Может теперь мои волосы станут меньше выпадать!» — писали они.

Ранее в ноябре врач назвала способы отрастить длинные волосы без ошибок при уходе. Дерматолог и основательница косметического бренда по уходу за волосами и кожей Dr. Ophelia Офелия Вераич отметила, что необходимо следить за состоянием кожи головы, увлажняя ее маслами посредством массирующих движений. По ее словам, таким образам волосы напитываются влагой и становятся более крепкими.