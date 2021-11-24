Врач назвала способы отрастить длинные волосы без ошибок при уходе

Дерматолог и основательница косметического бренда по уходу за волосами и кожей Dr. Ophelia Офелия Вераич (Ophelia Veraitch) раскрыла главные причины выпадения волос и назвала способы их отрастить. Ее слова приводит Mirror.

Специалистка объяснила, что чаще всего густота прядей ухудшается в результате неправильно подобранного ухода, и поделилась несколькими советами, которые помогут минимизировать выпадение волос. В первую очередь Вераич отметила, что необходимо следить за состоянием кожи головы, увлажняя ее маслами посредством массирующих движений. По ее словам, таким образам волосы напитываются влагой и становятся более крепкими. Для увлажнения эксперт призвала использовать миндальное, кокосовое и аргановое масла.

При псориазе кожи головы дерматолог порекомендовала выбирать оливковое масло, поскольку оно помогает облегчить симптомы болезни. «Просто покройте кожу маслом, оберните пищевой пленкой и оставьте на несколько часов или даже на ночь», — уточнила она.

Помимо этого, Вераич посоветовала применять индивидуально подобранные средства для ухода за волосами. В частности, она выделила тоники, которые содержат ингредиенты, способствующие росту волос.

Доктор подчеркнула, что одной из самых распространенных ошибок при уходе за волосами является использование полотенец. «Стержень волоса состоит из кератина. Самый внешний слой является защитным и называется кутикулой. Сушка влажных волос полотенцем может привести к повреждению ее кератиновых клеток. Впоследствии пряди становятся сухими и нездоровыми», — заявила специалистка. Вместо полотенца она посоветовала использовать отрезок микрофибры или футболку.

В октябре парикмахер раскрыла причину быстрого загрязнения волос. Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) объяснила, что необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы.