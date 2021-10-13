Парикмахер раскрыла причину быстрого загрязнения волос

Парикмахер назвала главную ошибку, которую люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) часто делится рекомендациями для поддержания здоровых волос. Так, в одном из последних опубликованных в соцсети видео она раскрыла причину быстрого загрязнения волос и показала легкий способ предотвратить ее.

По словам эксперта, необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы. «Вся грязь попадает в вашу кожу каждый день — это отвратительно. По этой причине у вас также появляются секущиеся концы», — посоветовала она.

На размещенных кадрах сотрудник салона красоты оставляет расчески в воде с добавлением дезинфицирующего средства, после чего очищает их с помощью зубной щетки и шампуня и ополаскивает водой. «Сушите их на обычном сухом полотенце», — заключила женщина в посте.

Публикация Броули стала вирусной и набрала больше 311 тысяч просмотров. «Спасибо, теперь я точно помою свои расчески», «Если честно, я никогда не мыла свою расческу, кажется понятно, почему мне приходится мыть волосы каждый день», «Спасибо, никогда не думала об этом», «Я просто в шоке, вода действительно стала серой», — писали комментаторы.

Ранее в октябре мастер салона красоты назвала популярные ошибки в поведении клиентов. Она посоветовала откидывать голову назад во время мытья волос перед запланированными процедурами. По ее словам, если клиент держит голову прямо, то стилисту сложно тщательно промыть пряди у лица.