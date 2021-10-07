Россиянка не стриглась 10 лет и пожаловалась на насекомых в волосах

Жительница Ленинска-Кузнецкого не стриглась 10 лет и рассказала о жизни со 130-сантиметровыми волосами. Ее история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 35-летняя Алена Мазаник начала отращивать волосы в 2011 году. По ее словам, она тратит до четырех часов в день на уход за своей прической. Отмечается, что помимо шампуней и бальзамов, россиянка использует растительные масла и маски для массажа кожи головы, чтобы стимулировать рост волос.

В интервью Мазаник пожаловалась, что ее прическа часто доставляет ей неудобства. Так, например, героиня материала нередко находит в прядях застрявших насекомых — жуков, мух и бабочек, — а также цепляется волосами за различные детали в доме и зажимает их дверями автомобиля.

В то же время женщина призналась, что счастлива быть обладательницей длинных волос. Она заверила, что получает множество комплиментов от незнакомцев, а дети постоянно сравнивают ее с Рапунцель. «Мужчины хвалят мой внешний вид, а женщины говорят, что я их мотивирую и вдохновляю. Они просят у меня совета, как отрастить волосы, и я помогаю им», — сказала она.

В сентябре девушка с волосами до бедер раскрыла секрет их гладкости. На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @theaussierapunzel объяснила, что для красоты локонов она регулярно ополаскивает их яблочным уксусом. Так, девушка налила в стеклянный кувшин немного средства и развела его с водой в пропорции один к десяти.