Девушка захотела сменить имидж и осталась без части волос

Девушка сделала неудачное окрашивание в салоне красоты, осталась без волос и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @jaimeeemilyy объяснила, что захотела сменить имидж и отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать окрашивание волос. Девушка прикрепила снимки со своей старой прической и подчеркнула, что ранее у нее были здоровые и густые волосы средней длины бордового оттенка. После этого она показала фото с примером окрашивания, которое она хотела получить: каштановые локоны с высветленными прядями у лица.

В конце видео блогерша показала результат процедуры в салоне. Мастер неравномерно окрасил ее волосы и неровно подстриг. Также девушка отметила, что часть ее локонов выпала из-за слишком агрессивного осветлителя. «На исправление моей прически ушло два года, и за это время моя самооценка сильно упала!» — поделилась она.

Ролик стал вирусным и набрал 1,4 миллиона просмотров и 127,5 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под видео. «Боже мой! Это выглядит так, словно ребенок играл с ножницами. Кто им дал лицензию?», «Это ужасно. Мне так жаль, что это случилось с тобой», «Не волнуйся, скоро твои волосы снова отрастут», «Надеюсь, им это не сойдет с рук!» — писали они.

Ранее парикмахерскую оштрафовали на 19,7 миллиона рублей за неудачную стрижку. Девушка, имя которой не указано, решила стать моделью для отработки мастера в парикмахерской. Она дала сотруднику салона инструкции о том, какую длину локонов готова состричь, однако парикмахер подстриг ее вопреки данным рекомендациям и сделал короткую стрижку, оставив лишь 10 сантиметров волос.